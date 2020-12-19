Депутатские полномочия Ерджаника Акопяна прекращены. Он продолжит свою деятельность в КГД
12:13, 19 Декабрь, 2020
Депутатские полномочия члена фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Ерджаника Акопяна прекращены
Как передает Арменпресс, НС опубликовало протокол о прекращении полномочий Акопяна.
«Принимая за основание заявление об отставке и руководствуясь требованием п. 6 ч. 1 ст. 154 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», считать полномочия члена блока партий «Мой шаг» Ерджаника Акопяна, избранного по 1-му избирательному округу, прекращенными", - говорится в протоколе.
Акопян объявил о своей отставке 10 декабря, заявив, что продолжит свою деятельность в Комитете государственных доходов.
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