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Итальянцы стали воспринимать Турцию как растущую угрозу для мира

Итальянцы стали воспринимать Турцию как растущую угрозу для мира

Согласно опросу, проведенному авторитетными исследовательскими центрами Италии, жители этой  страны считают Турцию одной из самых опасных стран в мире. 

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает турецкая служба BBC. 

По результатам опроса, проведенного одним из самых престижных итальянских аналитических центров в области международных отношений -  Международным  институтом по политическим исследованиям (ISPI), а также  исследовательской компанией   Ipsos,  за последние 5 лет Турция добилась значительного «прогресса», впервые войдя в тройку стран, которые представляют наибольшую угрозу для итальянцев. 

Согласно  BBC, на вопрос «Какая страна представляет наибольшую угрозу для мира?»,  27% итальянцев ответили: Китай,  Иран - 15%,  и 14% - Турция. Согласно тому же опросу, проведенному в 2019 году, только 8% итальянцев считали Турцию опасной, а в 2018 году - 3%.

Оценивая результаты опроса, директор Исследовательского института ISPI Паоло Магри сказал, что восприятие итальянцами Турции как страны, представляющей  угрозу, усугубляется ее все более агрессивной внешней политикой, ростом  напряжения в отношениях с  Грецией и Кипром, немало способствуют этому восприятию и факты военного вмешательства в  конфликт в Нагорном Карабахе. 


Седрак Саркисян


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