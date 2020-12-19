Итальянцы стали воспринимать Турцию как растущую угрозу для мира

Согласно опросу, проведенному авторитетными исследовательскими центрами Италии, жители этой страны считают Турцию одной из самых опасных стран в мире.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает турецкая служба BBC.

По результатам опроса, проведенного одним из самых престижных итальянских аналитических центров в области международных отношений - Международным институтом по политическим исследованиям (ISPI), а также исследовательской компанией Ipsos, за последние 5 лет Турция добилась значительного «прогресса», впервые войдя в тройку стран, которые представляют наибольшую угрозу для итальянцев.

Согласно BBC, на вопрос «Какая страна представляет наибольшую угрозу для мира?», 27% итальянцев ответили: Китай, Иран - 15%, и 14% - Турция. Согласно тому же опросу, проведенному в 2019 году, только 8% итальянцев считали Турцию опасной, а в 2018 году - 3%.

Оценивая результаты опроса, директор Исследовательского института ISPI Паоло Магри сказал, что восприятие итальянцами Турции как страны, представляющей угрозу, усугубляется ее все более агрессивной внешней политикой, ростом напряжения в отношениях с Грецией и Кипром, немало способствуют этому восприятию и факты военного вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

Седрак Саркисян