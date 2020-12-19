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COVID-19: в Армении подтверждено 920 новых случаев коронавируса, 718 граждан выздоровели

COVID-19: в Армении подтверждено 920 новых случаев коронавируса, 718 граждан выздоровели

По состоянию на 19 декабря, в Армении подтверждено 920 новых случаев заболевания коронавирусом, 718 граждан выздоровели, умерли - 20.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

Всего подтверждено 153 173 случая заболевания коронавирусом, из которых 131.931  случай выздоровления, а 2.616 случаев закончились смертельным исходом. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 17.976 пациентов.

3170 тестов было выполнено за один день. Всего 564183 теста.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты п болели COVID-19, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 650. 

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.


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