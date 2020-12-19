Наша трагедия не должна уничтожить нас, а должна заставить нас жить: обращение премьера к народу

В связи с объявленным в Армении трехдневным трауром премьер-министр Никол Пашинян обратился к народу с посланием.

Как передает Арменпресс, в послании говорится:

«Дорогой народ, дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и диаспоре,

Сегодня исполняется 40-й день прекращения широкомасштабных военных действий во Второй арцахской войне. Эта война имела для нас тяжелые последствия, многие наши соотечественники погибли на поле сражения, и в Армении по этому поводу объявлен трехдневный траур.

Последние 84 дня, несомненно, являются одними из самых тяжелых для нашего народа. Мы как нация прошли и проходим через кошмар. Иногда кажется, что наши мечты рухнули, иногда кажется, что наш оптимизм рухнул, эффективность наших институтов ставится под сомнение. В результате всего этого образовался и возник большой вопрос: что мы будем делать дальше, как мы будем жить после этого и какова будет наша цель?

И почему все так сложилось, почему так произошло? Конечно, я взял на себя полную ответственность за случившееся, которую несу по своей должности, и сказал, что смиренно приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я и не могу не сказать, что если институт козла отпущения хорош для успокоения сердца, для выпускания гнева, то совершенно не полезен для понимания того, что произошло, во всей его глубине и полноте, а это то, что необходимо с точки зрения построения будущего и не повторения пути прошлого.

Это, конечно, не означает, что не должно быть проведено изучение обстоятельств войны, не должны быть выявлены и привлечены к ответственности виновные в конкретных эпизодах.

Однако нам нужен более глубокий анализ действительности, потому что то, что произошло, не могло быть результатом ошибок одного или нескольких человек, одного или нескольких лет. Мы должны смотреть в лицо реальности и признать, что мы совершали ошибки на протяжении многих лет, ошибки, которые мы совершали, были системными, концептуальными, содержательными. И все это привело к последствиям, которые представляют угрозу даже для наших государственных институтов.

Понимал ли я все это во время и после вступления в должность премьер-министра? Конечно да. Пытался ли изменить эту ситуацию? Конечно да. Но сейчас я еще более убежден, что просто не было времени остановить вращающийся маховик истории. Сопротивление было отчаянным, но не бессмысленным. И я говорю это уверенно, потому что смысл и цель моего сегодняшнего обращения - не сеять институциональное отчаяние в стране, а, наоборот, вселить оптимизм и надежду даже в тех, кто думает или комментирует, что этим, возможно, заканчивается наша история.

То, что мы заканчиваем один период нашей истории, это очевидно. Но настоящей трагедией будет то, если мы продолжим жить по логике конца или окончания. Мое самое большое опасение заключается в том, что мы так и не сможем преодолеть эту логику конца и окончания и продолжим оставаться в ней, продолжим причинять вред самим себе.

Каждое крушение, как бы жестоко это ни звучало, является нулевой точкой, возможностью создания чего-то нового, и именно сегодня и прямо сейчас я хочу, чтобы мы не забывали об этом. Речь, упаси Бог, совсем не о том, чтобы начать новую жизнь с нового дня. Очень рано говорить об этом, слишком рано. Но наша трагедия не должна уничтожить нас, а должна заставить нас жить. В первую очередь, ради наших мучеников, их детей, их родителей - горюющих матерей, отцов и детей.

А для этого нужно всесторонне понять, что мы сделали не так, почему сделали не так и когда сделали не так. Это, конечно, вопрос не отдаленного, но, тем не менее, будущего. А в контексте текущего момента хочу коснуться некоторых текущих важных вопросов.

Пожалуй, наиболее актуальными являются процессы, происходящие вокруг Сюника. Как я уже говорил, в эти дни на участке Сюника осуществляется корректировка границ, вернее, Вооруженные силы и пограничники Армении дислоцируются на международно признанных границах Армении. Это, конечно, вносит некоторые изменения в привычную нам среду, создает определенные сложности и неудобства, тем более, это вызывает эмоции. И даже звучат оценки, что происходящее является сдачей Сюника или грозит потерей Сюника. Однако в действительности все обстоит как раз наоборот: все это делается для гарантии безопасности Сюника, для усиления гарантий.

Каким образом? Дело в том, что на находящихся за пределами международно признанных границ Армении участках в последние дни была высокая вероятность возобновления боевых действий, очень высокая вероятность, и если эта эскалация произойдет на данном участке, она может волной быть перенесена в Сюникскую область, территорию Республики Армения, с соответствующими последствиями. А сегодня, дислоцируясь на наших международно признанных границах, мы создаем новую гарантию безопасности для Сюника, потому что сегодняшняя граница уже является границей той системы безопасности, членом которой мы являемся, и здесь уже действуют совершенно другие правила безопасности.

Сегодня пограничные войска РФ и другие силы полностью задействованы в Сюнике, и это совершенно новая ситуация в плане безопасности. Конечно, в результате всего этого могут возникнуть транспортные и логистические трудности, бесперебойная работа некоторых наших дорог может быть затруднена, но это решаемые проблемы, и мы прилагаем усилия для их решения, в том числе с помощью трехстороннего документа.

Также я собираюсь посетить Сюникскую область, на месте ознакомиться с ситуацией и развеять все опасения жителей Сюника. И я уверен, что смогу это сделать, особенно в ходе дискуссий в конфиденциальном формате. Сейчас, однако, хочу повторить, что ни один миллиметр земли не уступлен с территории Сюникской области, как не уступлен ни один миллиметр земли со всей территории Республики Армения. Вы можете быть уверены в этом, и любые утверждения об обратном просто не соответствуют действительности.

Дорогой народ, дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и диаспоре,

Одной из самых больших наших проблем остается возвращение наших пленных соотечественников, работы по поиску пропавших без вести, а также вопрос стабилизации ситуации вокруг Армении и Арцаха, и на это направлены наши ежедневные усилия. К сожалению, и в Армении, и в Арцахе все еще есть очаги напряженности, к сожалению, до сих пор полностью не решен вопрос возвращения пленных и поиска пропавших без вести, к сожалению, в Хцаберде у нас появились новые пленные, что должно было быть несовместимо с логикой прекращения военных действий.

Как бы это ни было сложно, все это не должно приводить нас в отчаяние, потому что наши мученики пали, чтобы Армения могла жить, Арцах мог жить, армянский народ мог жить. И сегодня, в 13:00, мы проведем мемориальное шествие с площади Республики до Ераблура, чтобы почтить память наших мучеников. Это обещание всем нашим братьям, их детям и их семьям, что их жертва не будет напрасной. Это будет шествие размышления, где каждый из нас и все мы как нация должны задуматься о своем прошлом и будущем пути. Сегодняшнее шествие, конечно, не имеет политического контекста, но он проходит в конкретной политической ситуации, и моя позиция по ней остается прежней и не изменилась.

Народ, и только народ, а не элитные круги, должен решать судьбу властей, и в этой связи наша самая большая задача - как можно скорее стабилизировать ситуацию и создать возможность для волеизъявления народа. А пока правительство должно работать над максимально эффективной реализацией положений опубликованной мною 18 ноября Дорожной карты, которая также решит многие послевоенные проблемы и в целом стабилизирует внутриполитическую ситуацию.

А перед нашим сегодняшним шествием я преклоняюсь перед всеми нашими мучениками, их матерями, отцами, женами и детьми. Это также шествие обещания, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы узнать судьбу наших пропавших братьев, вернуть наших пленников, вернуть нашу надежду, восстановить наш оптимизм, чтобы жить, созидать, строить по-новому Армению и Арцах .

“Построим Армению по-новому”: я выбрал этот лозунг до войны, чтобы начертить стратегию преобразования Армении. И эта формула полезна также для того, чтобы смотреть в будущее через нашу текущую ситуацию. Мы должны воспринимать мир по-новому, мы должны смотреть на то, что мы должны делать, и на свою роль по-новому, мы должны по-новому переоценить свои возможности, в первую очередь в сфере образования, науки и развития технологий, мы должны по-новому строить нашу мечту и мы должны мечтать по-новому. И наши мечты должны вызывать улыбку в душах павших за Родины наших братьев-мучеников, их детей. И реализация этих мечтаний вызовет эту улыбку у всех у нас.

Слава нашим павшим героям, слава нашим живым героям и слава тем, кто еще станет героем на пути к воплощению мечты нашего народа, на пути нашего народа к творческим победам.

Сегодня, в 13:00, мы встречаемся на площади Республики, чтобы провести шествие уважения к Ераблуру. И это также будет шествием жизни и покажет, что мы здесь, что мы будем жить и будем созидать.

Спасибо».