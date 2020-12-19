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На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории Армении есть  закрытые  автодороги

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

На  перевале  Варденяц и и автодорогах Сюникской области местами гололед. 

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов  транспорта.

Согласно информации, полученной МЧС из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок. 

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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