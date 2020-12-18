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В Карабахе погиб российский офицер

В Карабахе погиб российский офицер

В районе города Шуши в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Как передает Арменпресс, об этом сообщило российское Минобороны.

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуши произошел подрыв взрывного устройства", — отметили в ведомстве.

В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных


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