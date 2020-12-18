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Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) утвердили Концепцию военного сотрудничества на период до 2025 года. Соответствующие решение принято в пятницу по итогам заседания Совета глав государств СНГ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Согласно документу, ключевая цель военного сотрудничества - "поддержание устойчивой динамики взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности в интересах обеспечения стабильного и гармоничного развития участников и Содружества в целом". В качестве приоритетов военного сотрудничества определены "сохранение добрососедских отношений, укрепление мер доверия, содействие развитию национальных вооруженных сил, обеспечение совместной и национальной безопасности".

Среди приоритетных направлений взаимодействия, по данным исполкома, названы "военная, военно-политическая, военно-техническая и военно-гуманитарная сферы, противодействие международному терроризму и иным современным вызовам и угрозам военного характера, военное образование, подготовка военных кадров и развитие военной науки и миротворческая деятельность, социально-правовая сфера".

Уточняется, что задачи военного сотрудничества могут быть скорректированы с учетом потребностей развития национальных вооруженных сил стран СНГ, а основные формы развития военного сотрудничества могут быть дополнены в зависимости от специфики конкретных направлений взаимодействия.

Кроме того, в соответствии с документом, организационно-правовой механизм позволяет заинтересованным государствам-участникам, странам-наблюдателям и партнерам по диалогу подключаться к многостороннему военному сотрудничеству и участвовать в мероприятиях.

В пятницу в режиме видеоконференции прошло заседание Совета глав государств СНГ. Следующее заседание по предложению председательствующей в Содружестве в следующем году Белоруссии состоится 15 октября в Минске.


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