Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) утвердили Концепцию военного сотрудничества на период до 2025 года. Соответствующие решение принято в пятницу по итогам заседания Совета глав государств СНГ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Согласно документу, ключевая цель военного сотрудничества - "поддержание устойчивой динамики взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности в интересах обеспечения стабильного и гармоничного развития участников и Содружества в целом". В качестве приоритетов военного сотрудничества определены "сохранение добрососедских отношений, укрепление мер доверия, содействие развитию национальных вооруженных сил, обеспечение совместной и национальной безопасности".

Среди приоритетных направлений взаимодействия, по данным исполкома, названы "военная, военно-политическая, военно-техническая и военно-гуманитарная сферы, противодействие международному терроризму и иным современным вызовам и угрозам военного характера, военное образование, подготовка военных кадров и развитие военной науки и миротворческая деятельность, социально-правовая сфера".

Уточняется, что задачи военного сотрудничества могут быть скорректированы с учетом потребностей развития национальных вооруженных сил стран СНГ, а основные формы развития военного сотрудничества могут быть дополнены в зависимости от специфики конкретных направлений взаимодействия.

Кроме того, в соответствии с документом, организационно-правовой механизм позволяет заинтересованным государствам-участникам, странам-наблюдателям и партнерам по диалогу подключаться к многостороннему военному сотрудничеству и участвовать в мероприятиях.

В пятницу в режиме видеоконференции прошло заседание Совета глав государств СНГ. Следующее заседание по предложению председательствующей в Содружестве в следующем году Белоруссии состоится 15 октября в Минске.