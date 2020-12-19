В Армении и в Арцахе — трехдневный траур

С 19 декабря в Армении и в Арцахе объявлен трехдневный траур.

Как передает Арменпресс, 19 декабря в 13:00 от площади Республики к воинскому пантеону «Ераблур» состоится шествие, в котором примут участие премьер-министр Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица. В эти дни будут и другие поминальные службы.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян объявил, что 19 декабря истекает 40 дней с момента окончания боевых действий, в связи с чем 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур, состоится также траурное шествие от площади Республики до Ераблура.

Президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook написал: «Уважаемые соотечественники, с учетом того, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения огня после 44-дневной войны, мы с премьер-министром РА договорились объявить в республиках Арцах и Армения трехдневный траур в память о наших мучениках, погибших, защищая Родину».