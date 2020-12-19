Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

В Армении и в Арцахе — трехдневный траур

В Армении и в Арцахе — трехдневный траур

С 19 декабря в Армении и в Арцахе объявлен  трехдневный траур. 

Как  передает Арменпресс, 19 декабря в 13:00 от площади Республики к воинскому пантеону «Ераблур» состоится шествие,  в котором примут участие премьер-министр   Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица. В эти дни будут и другие поминальные службы. 

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян объявил, что 19 декабря истекает 40 дней с момента окончания боевых действий, в связи с чем 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур,  состоится также траурное шествие   от площади Республики до Ераблура.

  Президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook написал: «Уважаемые соотечественники, с учетом того, что 19 декабря исполняется 40 дней  с момента прекращения  огня после 44-дневной войны, мы с премьер-министром РА договорились объявить в республиках Арцах и Армения трехдневный траур в память о наших мучениках, погибших, защищая Родину».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации