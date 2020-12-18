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Депутаты фракции «Просвещенная Армения» встретились с мэром Капана

Депутаты фракции «Просвещенная Армения» встретились с мэром Капана

Депутаты фракции Национального Собрания «Просвещенная Армения» встретились с мэром Капана и получили информацию о приграничной ситуации на участке Капана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения».

Депутаты фракции НС «Просвещенная Армения» посетили Горис 18 декабря в рамках посещения приграничных населенных пунктов Сюникской области после войны.

Отмечается, что жители Гориса перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Капан, в результате чего депутатам пришлось ехать в Капан альтернативной дорогой.


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