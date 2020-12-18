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Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года

Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года

Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в обеих странах и "строгих карантинных мер" в республике. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в азербайджанском посольстве в Москве.

В дипмиссии также призвали граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

"Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", — заявили в посольстве.


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