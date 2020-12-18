Путину доверяют 66,9% россиян։ опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66,9% указали президента, 29,6% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 60,8%, не одобряют его деятельность 29,6%.

Опрос проводился с 7 по 13 декабря. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.