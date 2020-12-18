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Горящее здание в видеоролике не находится в Капане: разъяснение

Горящее здание в видеоролике не находится в Капане: разъяснение

На распространенном в интернете видеоролике под названием «Капанцы сжигают свои дома» представлено горящее здание, которое в действительности не находится на административной территории общины Капан. Как передает Арменпресс, об этом заявляет администрация Сюникской области, призывая не сеять панику.


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