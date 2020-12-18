Национальные сборные Армении и Хорватии проведут товарищеский матч

Между Федерациями футбола Армении и Хорватии достигнута договоренность, согласно которой сборные двух стран проведут товарищеский матч. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матч состоится 1 июня на стадионе «Городской» в Осиеке (Хорватия).

Это будет первый матч сборных Армении и Хорватии.