Национальные сборные Армении и Хорватии проведут товарищеский матч
Между Федерациями футбола Армении и Хорватии достигнута договоренность, согласно которой сборные двух стран проведут товарищеский матч. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матч состоится 1 июня на стадионе «Городской» в Осиеке (Хорватия).
Это будет первый матч сборных Армении и Хорватии.
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