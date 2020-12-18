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Азиатские индексы - 18-12-20

Азиатские индексы - 18-12-20

ТОКИО, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 26763.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1793.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.29% и составил 3394.90 пункта, а HANG SENG снизился на 0.67% и составил 26498.60 пункта.


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