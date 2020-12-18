Российский журналист подчеркнул важность защиты памятников, перешедших под контроль Азербайджана

Военный журналист Юрий Котенок, раненный в Арцахе, подчеркнул важность защиты армянских христианских памятников на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», Котенок об этом сказал на пресс-конференции. Храм, в котором я был ранен (церковь Казанчецоц в Шуши - ред.), уже осквернен. На стенах выведены разные надписи, я видел видеозапись, как азербайджанские военнослужащие входили в христианский храм в шапках, смеялись и курили. Все это не может вызывать положительных эмоций, я чувствую много боли и разочарований. Я надеюсь, что эти христианские святыни не останутся без защиты”, - сказал Котенок.

По его словам, всему этому следует уделить серьезное внимание, все культурные, религиозные и исторические памятники, которые остались в Арцахе, находятся под контролем Азербайджана и должны охраняться миротворческими силами.

“Мы видим, как они (азербайджанцы) оскверняют эти памятники и могилы. Необходимо принять меры, чтобы все это остановить”, - сказал российский военный журналист.

8 октября в результате второго авиаудара по церкви Газанчецоц Сурб Аменапркич в городе Шуши, азербайджанскими вооруженными силами были ранены три российских журналиста, Юрий Котенок находился в критическом состоянии.