Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ поздравил с наступающим Новым годом народы стран Содружества.

"Хотел бы пожелать успехов всем нашим странам в преддверии Нового года. Хочу поздравить вас, ваших близких и народы ваших стран с этим замечательным праздником", - сказал Путин.

Он также пожелал Белоруссии успехов в председательствовании в СНГ в 2021 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.