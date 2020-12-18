Таджикистан приветствует заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
16:08, 18 Декабрь, 2020
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приветствует заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом глава государства заявил в ходе саммита СНГ.
“Мы приветствуем договоренность о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Высокой оценки заслуживают активные посреднические усилия Российской Федерации и лично Владимира Путина в этом процессе”, - отметил Эмомали Рахмон.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
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