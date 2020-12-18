Проведена подготовка смены боевого дежурства

В одной из воинских частей 3-го воинского соединения проведены подготовительные работы по смене боевого дежурства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении

Был проведен строевой смотр выходящей на смену части, командиры проверили боевые документы старших позиций, поручили военнослужащим соблюдать правила безопасности во время несения боевого дежурства и исполнять боевые задачи.