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Путин вследствие войны в Карабахе видит рост риска терроризма

Путин вследствие войны в Карабахе видит рост риска терроризма

Президент России Владимир Путин считает, что война в Нагорном Карабахе усилила угрозу распространения терроризма в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом Путин заявил на саммите СНГ.

“Мы все были обеспокоены вооруженным конфликтом в регионе Нагорного Карабаха, в который были вовлечены близкие нам страны-члены СНГ - Азербайджан и Армения. Военные столкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье и повысили риск распространения угрозы терроризма”, - сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что российские миротворцы делают все, чтобы ситуация не обострялась.

Есть подтвержденная Арменией и другими странами информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воевали и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.


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