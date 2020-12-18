Большинство россиян планируют встретить Новый год дома, показал опрос

Большинство россиян планируют встретить Новый год дома, этот праздник для многих является важным, так как он дарит новые надежды и веру в будущее. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

По данным исследования, большинство граждан (86%) встретят Новый год дома, лишь 5% - в гостях и 4% - на работе, 3% затруднились ответить. Для 85% опрошенных это важный праздник, 12% придерживаются обратного мнения, а остальные (3%) затруднились ответить. В первую очередь Новый год важен для россиян, потому что для них это праздник надежд на лучшее будущее (36%), а также традиция (16%), семейный праздник или встреча с близкими (15%), атмосфера радости, волшебства, это новогодние атрибуты и подарки (11%).

Отмечается, что более половины респондентов (56%) устраивает количество новогодних выходных дней, 25% хотели бы, чтобы их было меньше, 10% - чтобы их было больше, 8% затруднились ответить.

Как указано в опросе, у большинства граждан (88%) есть в семье традиция наряжать новогоднюю елку, из них 49% ставят искусственную, 29% - живую, а 10% - и ту, и ту. Также почти половина россиян (42%) планируют поставить елку за несколько дней до Нового года, 21% - раньше, 13% - в канун праздника, 30-31 декабря, 10% уже нарядили ее, 3% затруднились ответить.

Помимо этого, уточняется, что 57% опрошенных обычно убирают новогоднюю ёлку после старого Нового года, 24% делают это позже, а 7% - после Рождества, 1% затруднился ответить.

Всероссийский телефонный опрос проведен 11-13 декабря среди 1000 респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.