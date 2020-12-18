Армения и Арцах присоединятся к международному празднику хорового искусства

По случаю Международного дня хорового искусства Армения и Арцах выступят с концертом, посвященным героям Арцахской войны.

Как передает «Арменпресс», в празднике примут участие шесть хоров из Армении и Арцаха и семь хоров из США, Германии, Израиля, Литвы, Молдовы и Швейцарии.

Любители искусства могут проследить за выступлениями 19 декабря в 11:00 на страницах Всемирной федерации хорового искусства и хора “Маленькие певцы Армении” в Facebook.

Ежегодно в декабре под эгидой Всемирной федерации хорового искусства отмечается Международный день хорового искусства. Сотни певцов со всего мира участвуют в празднике. Проходит множество концертов, фестивалей, семинары хорового искусства и другие мероприятия.