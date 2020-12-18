Араик Арутюнян подписал указ об изменениях в структуре правительства Арцаха
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об изменениях в структуре правительства Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Согласно указу, определена следующая структура правительства Республики Арцах:
1) Государственный министр;
2) Министерство труда, социальных вопросов и по вопросам миграции;
3) Министерство здравоохранения;
4) Министерство юстиции;
5) Министерство иностранных дел;
6) Министерство экономики и сельского хозяйства;
7) Министерство образования, науки, культуры и спорта;
8) Министерство обороны;
9) Министерство территориального управления и инфраструктур;
10) Министерство градостроительства;
11) Министерство финансов.
Полномочия государственного министра Республики Арцах отныне будет осуществлять министр финансов Республики Арцах.
Новая структура других органов государственного управления Республики Арцах определена следующим образом:
1) Служба национальной безопасности;
2) Государственная служба по чрезвычайным ситуациям;
3) Комитет кадастра и управления государственным имуществом;
4) Полиция;
5) Комитет государственных доходов.
Правительству Республики Арцах поручено принять соответствующие решения, следующие из указа.
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