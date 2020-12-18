Араик Арутюнян подписал указ об изменениях в структуре правительства Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об изменениях в структуре правительства Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Согласно указу, определена следующая структура правительства Республики Арцах:

1) Государственный министр;

2) Министерство труда, социальных вопросов и по вопросам миграции;

3) Министерство здравоохранения;

4) Министерство юстиции;

5) Министерство иностранных дел;

6) Министерство экономики и сельского хозяйства;

7) Министерство образования, науки, культуры и спорта;

8) Министерство обороны;

9) Министерство территориального управления и инфраструктур;

10) Министерство градостроительства;

11) Министерство финансов.

Полномочия государственного министра Республики Арцах отныне будет осуществлять министр финансов Республики Арцах.

Новая структура других органов государственного управления Республики Арцах определена следующим образом:

1) Служба национальной безопасности;

2) Государственная служба по чрезвычайным ситуациям;

3) Комитет кадастра и управления государственным имуществом;

4) Полиция;

5) Комитет государственных доходов.

Правительству Республики Арцах поручено принять соответствующие решения, следующие из указа.