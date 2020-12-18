Новоназначенный посол Беларуси в Армении вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Президенту Армении Армену Саркисяну верительные грамоты вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Поздравив посла с началом дипломатической службы в нашей стране, президент Армен Саркисян выразил уверенность, что в ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения еще больше укрепятся и расширятся во благо обеих стран и народов.

Посол Александр Конюк передал президенту Армену Саркисяну теплые приветствия от президента Беларуси Александра Лукашенко. Посол подчеркнул, что он приложит все свои знания и энергию ради развития традиционно дружественных и братских отношений двух стран и приданию им нового качества.

Стороны сошлись во мнении, что в двусторонних отношениях есть большой нереализованный потенциал.

В ходе встречи президент и посол коснулись расширения сотрудничества между Арменией и Беларусью в сферах промышленности, информационных технологий, науки, безопасности пищевых продуктов и в других сферах.