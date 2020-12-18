В МИД Китая назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений

Следующий год будет особенным для российско-китайских отношений, так как стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него очень добрые и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что у России и Китая совпадающие интересы по очень многим направлениям, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Следующий год имеет особое значение для Китая и России. Стороны будут отмечать 20-летие подписания Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, это будет год дальнейшего развития и передачи традиция многолетней дружбы", - заявил Ван Вэньбинь, комментируя слова Путина.

Он отметил, что при стратегическом руководстве лидеров двух стран и благодаря усилиям двух народов у Китая есть полная уверенность в том, что стороны смогут поддержать тенденцию стремительного развития двустороннего сотрудничества.

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года.