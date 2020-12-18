На Кубке мира мы могли бы выиграть больше медалей: Самвел Геворгян

Члены сборной по греко-римской борьбе на индивидуальном розыгрыше Кубка мира могли завоевать больше медалей.

Об этом на пресс-конференции, проводимой в онлайн режиме в пресс-центре «Арменпресс», заявил тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Самвел Геворгян. По словам тренера, в супертяжелом весе Давид Овасапян - перспективный спортсмен и его тренировки с бронзовым призером Олимпийских игр Юрием Патрикеевым дали ощутимый положительный результат.

“Наша первая проблема - на тренировках находить для спортсменов пары. И для Овасапяна, и для Артура Алексаняна. Могу сказать, что и COVID-19 повлиял на команду. “Учитывая эти обстоятельства, мы смогли бы выиграть на чемпионате мира еще 2-3 медали”, - сказал он.

По словам Геворгяна, даже в условиях эпидемии и войны команда смогла нормально поучаствовать в индивидуальном чемпионате мира.

Сборная Армении по греко-римской борьбе завоевала две медали в личном зачете Кубка мира: Малхас Амоян (72 кг) завоевал серебряную медаль, а Славик Галстян (67 кг) - бронзовую медаль. В командном зачете команда занимает 6-е место.