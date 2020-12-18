Мы должны готовиться к Олимпийским играм: Геворг Алексанян

Сборная Армении по греко-римской борьбе продолжит подготовку к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.

Об этом на пресс-конференции, проводимой в онлайн режиме в пресс-центре «Арменпресс», заявил тренер команды Геворг Алексанян. По словам Алексаняна, борцы долго ждали индивидуального чемпионата мира. “Подготовительный этап Кубка прошел не так, как мы намечали. Военная обстановка не позволила нам провести сборы и принять участие в международном турнире. Мы подготовились в рамках имеющихся в нашем распоряжении возможностей”, - сказал он.

Тренеры не беспокоятся по поводу выступлений некоторых спортсменов, а на некоторые поединки влияние оказали судьи. Команда пока не выяснила свои планы на 2021 год. Не исключено, что чемпионат Европы не состоится из-за пандемии. “Независимо от дальнейшего распространения COVID-19, или от того, состояться ли Олимпийские игры, мы должны готовиться к играм”, - сказал он.

Сборная Армении по греко-римской борьбе в индивидуальном розыгрыше Кубка мира завоевала две медали: Малхас Амоян (72 кг) стал серебряным призером, а Славик Галстян (67 кг) - бронзовым призером. В командном зачете наша сборная занимает 6-е место.