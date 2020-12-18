Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласил, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения. Парламент Молдавии на этой неделе принял новый закон о функционировании языков и вернул русскому статус языка межнационального общения. Более того, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке. Закон также гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.

"Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что этот закон очень важен для граждан, которые ждали его принятия.