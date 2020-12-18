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Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу в Тихом океане недалеко от Токио, угроза цунами не объявлялась. Как передает Арменпресс, об этом сообщило метеорологическое управление Японии.

Эпицентр находился рядом с островом Идзуосима, входящим в столичную префектуру, а очаг подземных толчков залегал у поверхности океанского дна. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

 


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