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Более быстрый интернет и 191 телеканал для всех абонентов фиксированной связи UCOM

Более быстрый интернет и 191 телеканал для всех абонентов фиксированной связи UCOM

До 31 января 2021 года абоненты фиксированной связи Ucom смогут пользоваться более быстрым интернетом и получат максимальное количество телеканалов. Все абоненты услуги фиксированного интернета uNet будут пользоваться фиксированным интернетом без дополнительной оплаты при подключении по кабелю с повышенной скоростью до 100 Мбит/с. Абоненты uTV смогут смотреть 191 многоформатный телеканал, а абоненты пакетов uMix բաժան Triple Play будут наслаждаться как увеличенной скоростью фиксированного интернета, так и программами и проектами всех доступных телеканалов.

“Мы благодарим всех абонентов Ucom за то, что они были рядом с нами в этот непростой год, за совместное преодоление всех вызовов. Пусть Новый год будет добрым и мирным”, - сказал генеральный директор Ucom Ара Хачатрян.


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