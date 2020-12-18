Раненый в Арцахе российский журналист поблагодарил армянских врачей за свое спасение

Российский военный журналист Юрий Котенок, раненный в результате обстрела церкви Казанчецоц в Шуши, поблагодарил армянских врачей за свое спасение.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции журналист сообщил, что он уже проходит последний этап лечения.

“8 октября со мной были мой коллега Леон Арзанов и доброволец Грант Баладян. Мы были в Шуши, когда произошел инцидент, зашли в церковь Казанчецоц. Мы все записали на камеру”, - сказал российский журналист.

Он был тяжело ранен во время ракетного удара по церкви Казанчецоц.

“Меня вытащили из-под завалов и сразу же эвакуировали. Мне повезло, потому что в Степанакерте меня прооперировал один из ведущих врачей Института Склифосовского Шаген Даниелян, который, можно сказать, вернул меня с того света. Потом меня доставили в больницу Эребуни в Ереване, где я прошек курс реабилитации. Я благодарен руководству МЦ Арутюну Кушкяну, Микаэлу Манукяну, а также ведущему микрохирургу Республики Армения Армену Ованнесяну. Я лечусь здесь уже более двух месяцев, лечение пока не завершено”, - сказал Котенок, добавив, что скоро он вернется в Российскую Федерацию.

8 октября в результате второго авиаудара по церкви Казанчецоц в городе Шуши азербайджанскими вооруженными силами, были ранены три российских журналиста, Юрий Котенок находился в критическом состоянии.