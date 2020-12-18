Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает завершения подготовки договора об общем рынке газа в начале 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава ЕЭК Михаил Мясникович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Он [договор об общем рынке газа в ЕАЭС] готовится в соответствии с договоренностями Российской Федерации. И мы рассчитывали, что, может быть, мы его получим в конце 2020 года. Но, скорее всего, мы получим проект уже в начале 2021 года", - сказал глава ЕЭК.

По его словам, в течение 2021 года можно будет согласовать все положения договора и подписать его в 2022 году.

"2021 год - это соответствует программе общего рынка газа для того, чтобы в течение 2021 года отработать положения этого договора. В том числе вот эти тонкие вещи недискриминационных подходов в тарифах и ценообразовании, в том числе на прокачку газа. И чтобы в 2022 году этот договор подписать, выполнить все необходимые внутригосударственные процедуры и иметь общий рынок газа с 1 января 2025 года", - сказал Мясникович.

Как отметил глава ЕЭК, одним из важных вопросов, который необходимо согласовать, это вопрос тарифов на прокачку газа.