Национальный центр камерной музыки выступит в конце года с двумя концертными программами

Национальный центр камерной музыки завершит 2020 год двумя концертами. 24 декабря состоится Вечер органной музыки, в ходе которого в основном прозвучат произведения Баха, а 25 декабря Ереванский государственный камерный хор под руководством хормейстера Кристины Восканян исполнит произведения Комитаса, Барсега Каначяна и других композиторов.

Как передает «Арменпресс», концерты состоятся в Доме камерной музыки им. Комитаса.

“Культура на протяжении веков помогала нам сохранять нашу идентичность и идти по намеченному пути. Наши боль и радость, потери и подъемы, испепеление и возрождение мы воспринимали через призму культуры. В это сложнейшее для нашего народа время, Национальный центр камерной музыки вновь обращается к своей миссии популяризации камерной музыки. С непередаваемой энергией и теплотой мы готовы принять нашего любимого зрителя, вместе найти утешение и воодушевление”, - говорится в сообщении центра.