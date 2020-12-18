Узбекистан считает прекращение военных действий в Нагорном Карабахе важным для стабильности в СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствует договоренность о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, считая это важным фактором стабильности на всей территории СНГ. Как сообщает «Арменпресс», об этом Мирзиёев заявил на саммите СНГ.

“Мы приветствуем заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанное при активном посредничестве президента Российской Федерации Владимира Путина. Это имеет большое значение для стабильности и устойчивого развития на всей территории СНГ”, - сказал он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.