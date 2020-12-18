МЧС России доставило в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарной помощи
13:27, 18 Декабрь, 2020
Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ отправило в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарной помощи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ведомства.
“Вчера 15 грузовиков МЧС России доставили гуманитарную помощь в Степанакерт, Мартуни, Мартакерт и Аскеран. Всего доставлено 80 тонн необходимой гуманитарной помощи”, - говорится в сообщении МЧС.
Доставленный груз в дальнейшем будет распределен жителям этих городов.
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