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МЧС России доставило в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставило в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарной помощи

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ отправило в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарной помощи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ведомства.

“Вчера 15 грузовиков МЧС России доставили гуманитарную помощь в Степанакерт, Мартуни, Мартакерт и Аскеран. Всего доставлено 80 тонн необходимой гуманитарной помощи”, - говорится в сообщении МЧС.

Доставленный груз в дальнейшем будет распределен жителям этих городов.


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