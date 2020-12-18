Совет СНГ информирован об обстоятельствах неучастия Пашиняна в саммите: Мане Геворкян

Государства-члены Содружества независимых государств и Совет проинформированы об обстоятельствах неучастия премьер-министра Николая Пашиняна в саммите СНГ. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

“Страны СНГ и Совет проинформированы об обстоятельствах неучастия премьер-министра Никола Пашиняна в саммите СНГ. В то же время армянская сторона выразила готовность подписать документы, одобренные Советом глав государств СНГ”, - сказала Геворгян.

18 декабря в режиме онлайн проходит саммит Содружества независимых государств с участием президентов России, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Молдовы, председателя Исполнительного комитета СНГ и председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ.