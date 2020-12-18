Ширакцы, перекрывшие автодорогу Ереван-Гюмри, требуют вернуть своих родных из плена

Вечером 15 декабря родственники военнослужащих, оставшихся в блокаде в населенных пунктах Хцаберд и Хин Тахер Арцаха, перекрыли перекресток села Хором на трассе Гюмри-Ерджан. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», люди требуют вернуть своих родных.

Собравшиеся заявляют, что их протест не является политическим, они лишь требуют точной информации о своих родных. Многие ничего не знают о своих родственниках, находятся ли они в блокаде или в плену. “Я требую вернуть моего сына и сыновей всех собравшихся здесь, мы ничего не знаем о них. Это наш протест, мы перекрыли дорогу ради наших пленных мальчиков”, - сказал один из собравшихся.

18 декабря в 16:00 с родными встретится Омбудсмен Армении Арман Татоян.

Среди военнослужащих, оставшихся в блокаде в населенных пунктах Арцаха Хин Тахер и Хцаберд с вечера 15 декабря, о которых ничего не известно, много жителей Ширакской области.