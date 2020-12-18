Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с членами фракции “Мой шаг”
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в парламенте встретился с членами фракции “Мой шаг”. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Совета безопасности Альберт Нерзетян.
Встреча проходит за закрытыми дверями. Других подробностей о встрече Секретаря Совбеза с депутатами не известно.
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