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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с членами фракции “Мой шаг”

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с членами фракции “Мой шаг”

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в парламенте встретился с членами фракции “Мой шаг”. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Совета безопасности Альберт Нерзетян.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Других подробностей о встрече Секретаря Совбеза с депутатами не известно.


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