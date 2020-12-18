Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Deadline.

Актер скончался в одной из больниц Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Баллок сыграл Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).

Создатель вселенной "Звездных войн" Джордж Лукас задумывал Фетта как второстепенного персонажа, который неожиданно приобрел популярность среди зрителей.

Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл откликнулся на смерть Баллока, назвав его "квинтэссенцией английского джентльмена".

"Сегодня мы потеряли лучшего охотника за головами во всей галактике", - написал в своем Twitter Билли Ди Уильямс, сыгравший роль авантюриста Лэндо Калриссиана, часто пересекавшегося в эпизодах с персонажем Баллока.