377 семей погибших воинов получили единовременное содействие от Фонда страхования военнослужащих

377 семей военнослужащих погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, получили единовременное содействие от Фонда страхования военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

В общей сложности семьям погибших выделено 24 млрд 814 млн 100 000 драмов. Среди 377 погибших 203 военнослужащих-контрактников, 106 - контрактников унтер-офицерского состава, 61 - офицерского состава, 7 - добровольцев.

Сумма единовременных выплат составляет 3 млрд 770 млн, а сумма выплат на 20 лет - 21 млрд 44 млн 100 000.

По сей день Армия обороны Арцаха назвала имена 1 815 погибших. На данный момент судебно-медицинская служба Министерства здравоохранения Армении провела судебно-медицинскую экспертизу останков более 2 990 военнослужащих, погибших в войне.