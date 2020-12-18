Армен Саркисян поздравил эмира Катара с Национальным праздником страны

Президент Армении Армен Саркисян по случаю Национального праздника страны направил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армен Саркисян высоко оценил сформировавшуюся между Арменией и Катаром атмосферу взаимного доверия и конструктивный диалог.

“Уверен, что последовательная реализация наших договоренностей придаст новый импульс межгосударственному сотрудничеству во благо наших народов”,- говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.