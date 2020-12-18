Помпео заявил, что антитурецкие санкции США помешают РФ получать доход

Санкции, введенные США против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, направлены на то, чтобы лишить Россию возможностей получения доходов, а также против расширения ее влияния. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госсекретарь подчеркнул, что целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и влияния, и они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, как и любого другого союзника или партнера США", - говорится в сообщении госдепа США по итогам беседы Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Госсекретарь призвал Турцию "решить проблему С-400 в соответствии с многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" и взять на себя обязательства по закупке оружия, совместимого со стандартами НАТО", отмечается в сообщении госдепа.

Ранее на этой неделе США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРК С-400. В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает эти санкции и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией ЗРК С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРК С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.