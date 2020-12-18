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В Гадруте обнаружены останки пожилой женщины

В Гадруте обнаружены останки пожилой женщины

В ходе поисковых работ на участках Физули, Джабраила и Гадрута  обнаружены останки еще 35 армянских военнослужащих и одного гражданского лица. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“Тело погибшей пожилой женщины, обнаружено в селе Вардашат Гадрутского района. Уже обнаружено 969 тел без вести пропавших. Поисковые работы сегодня, 18 декабря, продолжаются на участках Неркин Чартар, Физули, Джабраил и Ишханадзор Кашатагского района. В поисках продолжают участвовать и родные без вести пропавших и добровольцы, знакомые с местностью боевых действий”, - сообщил Унан Тадевосян.


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