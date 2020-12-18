Жители Сюника перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Капан: они требуют гарантий безопасности

Жители Сюникской области перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Капан. Как сообщает «Арменпресс», они требуют от правительства гарантий безопасности.

Акция жителей обусловлена тем фактом, что с 17:00 18 декабря должны быть сданы некоторые позиции на дороге Горис-Капан. Граждане хотят получить гарантии безопасности для поездок в деревни этого района.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.

Во время рабочего визита в Сюникскую область 17 декабря министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян отметил, что граница корректируется в присутствии высокопоставленных офицеров с обеих сторон, что с территории Республики Армения не уступят ни одну пядь. Было подчеркнуто, что эти районы будут контролироваться российскими пограничниками, с которыми уже достигнута договоренность, что создаст дополнительные гарантии для усиления системы безопасности. Вагаршак Арутюнян отметил, что для обеспечения безопасности этих зон проводится целый комплекс мер, в частности, формируются новые воинские части, создаются новые инфраструктуры, и этот процесс будет непрерывным.