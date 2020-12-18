Палата представителей Бельгии осудила агрессию Азербайджана против Арцаха

Палата представителей Бельгии 130 голосами при 12 воздержавшихся приняла резолюцию о последствиях нагорно-карабахского конфликта. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете армян Бельгии.

Отмечается, что резолюция осуждает “возобновление военных действий со стороны Азербайджана 27 сентября 2020 года”, и призывает правительство принять ряд мер, направленных на облегчение проблем населения, пострадавшего вследствие войны, выявление и осуждение ответственных за военные преступления, а также соблюдение режима прекращения огня и проведение переговоров вокруг мирного соглашения, уважающего границы Нагорного Карабаха и право его народа на самоопределение. В числе других положений парламент, в частности, осуждает разрушительную роль, которую сыграла Турция в этой войне и требует от нее “прекратить военное вмешательство в этот конфликт” и воздержаться от “дестабилизирующей роли в регионе”.

"Комитет армян Бельгии приветствует тот факт, что парламент принял четкую и конструктивную позицию по этому вопросу и выражает благодарность тем парламентариям, которые внесли в это свой вклад. Таким образом, резолюция открывает путь для конкретных и конструктивных действий в регионе.

Она, в частности, подчеркивает актуальность гуманитарной помощи и бельгийское присутствие в регионе.

Сегодня Палата представителей приняла еще один текст, предложенный депутатом Мишелем де Магдом. Согласно тексту, 9 декабря - национальный день, посвященный памяти жертв геноцидов, официально признанных бельгийским государством. Комитет приветствует это решение, которое будет способствовать восприятию факт геноцида”, - говорится в заявлении Комитета армян Бельгии.

Комитет армян Бельгии является исполнительным органом и спикером армянской общины Бельгии. Армянские институты, основанные с 1922 года, объединены в форум, выбранный всеми жителями Бельгии армянского происхождения. Число армян в стране превышает 30 000 человек.