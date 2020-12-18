В Китае собрались к середине февраля привить от COVID 50 млн человек

Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу гонконгское издание South China Morning Post.

В 2021 году Праздник весны, или первый день лунного Нового года, приходится на 12 февраля.

Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины, разработанные компаниями Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd. Курс вакцинации каждой из них проходит в два этапа. Планируется, что компании поставят 100 млн доз препаратов.

Стремление вакцинировать максимальное количество населения до лунного Нового года связано с тем, что по традиции на этот праздник все члены больших семей собираются вместе. Родственники съезжаются в одно место со всей страны. Это ведет к активной миграции населения и большим скоплениям людей, то есть созданию условий, благоприятных для распространения инфекции.