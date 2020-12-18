Число заразившихся коронавирусом за сутки в ФРГ впервые превысило 33 тыс.

Прирост числа инфицированных коронавирусом в Германии впервые превысил 33 тыс. за сутки. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в пятницу берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Несмотря на карантинные меры федерального правительства, за последние 24 часа в Германии заразились 33 777 человек, что является рекордным показателем за всю пандемию. Число умерших от последствий заболевания за сутки выросло на 813. Всего до сих пор было зафиксировано 24 938 летальных исходов.