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На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"

На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"

Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра островного государства в Океании Фрэнка Мбаинимараму.

Одной из жертв стихии стал новорожденный, на острове Вануа-Леву фермер погиб при обрушении своего дома.

Премьер предупредил, что число погибших может увеличиться. По его оценке, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что циклон, приближаясь к Фиджи, достиг самой опасной пятой категории. Власти объявили о бедственной ситуации на всей территории страны.


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