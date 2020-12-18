Специалисты Минобороны России проводят в Степанакерте работы по разминированию

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Степанакерте, столице Арцаха, провели операции по разминированию и обнаружению взрывных устройств. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“Специалисты Международного центра по разминированию Минобороны России продолжают инженерно-саперные работы в Нагорном Карабахе, в районе, находящемся под ответственностью российских миротворцев. Накануне в Степанакерте проводились инженерно-разведочные работы и работы по разминированию. Расчищено 21,8 км дороги, обнаружено 1 334 взрывных устройства, которые вывезены для уничтожения”, - говорится в сообщении.

С 23 ноября российские специалисты Центра гуманитарного разминирования разминировали территории общей площадью в 195 га и 87 км дороги. Обнаружено и уничтожено более 7 000 взрывных устройств.