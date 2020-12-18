В России под наблюдением из-за коронавируса остаются около 599 тыс. человек

Почти 599 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 598 900 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего за время пандемии проведено более 84,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 539 тыс. исследований.