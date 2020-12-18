В России под наблюдением из-за коронавируса остаются около 599 тыс. человек
10:42, 18 Декабрь, 2020
Почти 599 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.
Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 598 900 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего за время пандемии проведено более 84,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 539 тыс. исследований.
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