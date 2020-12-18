ЕС готов взять на себя определенную роль в долгосрочном урегулировании карабахского конфликта

17 декабря 2020 года в Брюсселе состоялось третье заседание Совета партнерства Армения-ЕС.

Как сообщили «Арменпресс» в представительстве Евросоюза в Армении, на заседании председательствовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, участие принял и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливер Вархе. Армянскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян.

Совет партнерства высоко оценил выполнение Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, которое охватывает широкий спектр сотрудничества в политической, экономической, торговой и в других областях. Были обсуждены и другие важные тематические направления отношений Армения-ЕС. ЕС подтвердил свою неизменную полную приверженность совместной повестке дня, а также свою готовность помочь Армении в преодолении вызовов реформ.

Совет партнерства рассмотрел проблемы, связанные с эпидемией COVID-19, подчеркнув поддержку ЕС усилиям Армении по защите жизни, средств к существованию, общества и экономики.

ЕС и Армения также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и в его окрестностях, роль ЕС с момента прекращения боевых действий 10 ноября 2020 году, а также и другие региональные вопросы.

“ЕС приветствует и поддерживает приверженность Армении реализации своей программы реформ и полному выполнению нашего двустороннего соглашения, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается страна”, - сказал Верховный представитель и вице-президент ЕС Жозеп Боррель. “Помимо усилий сопредседателей Минской группы, ЕС также готов сыграть ключевую роль в продвижении всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы готовы продемонстрировать нашу поддержку нашими инструментами построения мира и восстановления”.

“ЕС твердо привержен оказанию содействия социально-экономического восстановления Армении и продолжающихся внутренних реформ в интересах граждан и бизнеса Армении. Оказывая значительную поддержку для противодействия последствиям эпидемии COVID-19 и уделяя приоритетное внимание правительственной реформе в сферах правосудия и полиции, мы готовы обсудить дальнейшую помощь Армении в решении стоящих перед ней задач. Мы готовы предоставить гуманитарную помощь в размере 10 миллионов евро, чтобы работать над более комплексным разрешением конфликтов и для долгосрочного социально-экономического развития”, - сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Оливер Вархе.

“ В преддверии заседания Совета Партнерства ЕС опубликовал доклад о развитиях в Армении и отношениях ЕС-Армения с мая 2019 года. В отчете подчеркивается прогресс Армении в реализации Всеобъемлющего расширенного соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией, ее последовательность в ее приверженности внутренним реформам и ключевая роль ЕС в вопросе их поддержки.

Заседание Совета партнерства ЕС-Армения состоялось накануне заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. “Встречи подтверждают важность партнерства ЕС со странами региона, помощи ЕС в восстановлении региона и установлении прочного мира”, - говорится в заявлении ЕС.